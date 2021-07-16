В Калининграде начали обследовать эстакадный мост

К обследованию первого эстакадного моста приступили сотрудники «Инженерного бюро искусственных сооружений» из Санкт-Петербурга. Сейчас инженеры отбирают образцы бетона для тестирования и устанавливают под эстакадой 16 специальных датчиков.

- Затем, в одну из ночей в конце июля - начале августа (точную дату подрядчик сейчас согласовывает с ГИБДД), движение по сооружению планируется на три часа перекрыть. В это время на мосту проведут испытания отдельных пролетов под нагрузкой - загонят несколько грузовиков, зафиксируют показания датчиков, - сообщили в мэрии Калининграда. - Специалисты говорят, что больше всего их интересует состояние несущих балок над водой, их изготавливали по индивидуальным проектам, тогда как остальные имеют стандартные заводские размеры и качество.

Через 120 дней городские власти получат от специалистов заключение о том, насколько мост сейчас пригоден для эксплуатации и ремонта, или же он требует реконструкции.

По данным 2013 года, интенсивность движения по эстакаде составляла 5070 автомобилей в час. В 2022 году мосту исполнится 50 лет.