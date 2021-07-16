Стали известны 5 команд, которые не прошли отбор на «Голосящий КиВин»

Команда "Флэш-Рояль".

В четверг, 15 июля, в Светлогорске состоялся первый сбор команд, приехавших на «Голосящий КиВин»-2021. Кавэнщики представили свои программы редакторам и лично ведущему игры Александру Маслякову.

Как сообщает официальный Телеграм-канал КВН, после просмотра из дальнейшего участия выбыли «Сборная магаданцев», « Флэш-Рояль», «Сборная бывших», РУДН и «Имени меня». Генеральная репетиция состоится сегодня, а игра с жюри и съемкой для Первого канала - в субботу. Оценивать выступления будут Сергей Светлаков, Алла Михеева, Александр Панайотов, Евгений Гришковец и Наталья Ищенко. В воскресенье кавээнщики дадут гала-концерт.