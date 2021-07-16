68 безработных, 46 пенсионеров: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 227 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 190 случаев ОРВИ, 10 пневмоний и 27 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 46 пенсионеров;

- 5 работников образовательных учреждений;

- 24 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 10 работников промышленных предприятий;

- 8 работников транспортных предприятий, водителей;

- 5 работников предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник банка;

- 2 сотрудника с/х предприятий;

- 2 сотрудника предприятий в сфере бытовых услуг;

- сотрудник учреждения культуры и досуга;

- вахтовик;

- 44 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 5 неорганизованных детей до 6 лет;

- ребенок, посещающий д/с;

- 3 школьника;

- студент (колледж сервиса и туризма);

- 68 неработающих.