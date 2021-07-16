68 безработных, 46 пенсионеров: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 227 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 190 случаев ОРВИ, 10 пневмоний и 27 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 46 пенсионеров;
- 5 работников образовательных учреждений;
- 24 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 10 работников промышленных предприятий;
- 8 работников транспортных предприятий, водителей;
- 5 работников предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник банка;
- 2 сотрудника с/х предприятий;
- 2 сотрудника предприятий в сфере бытовых услуг;
- сотрудник учреждения культуры и досуга;
- вахтовик;
- 44 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 5 неорганизованных детей до 6 лет;
- ребенок, посещающий д/с;
- 3 школьника;
- студент (колледж сервиса и туризма);
- 68 неработающих.