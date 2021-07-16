В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в пятницу нет света и воды

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В Калининграде в пятницу, 16 июля, в течение дня отключено электричество в домах на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. А. Невского, 142, Московском пр-те, 184, 186а, ул. Ялтинской, 63, 65, 65а-65г, 72, 73-79, 83, 83а, 84, 85, 85а, 86б, 89, 91, 91а, 93, 95, ул. Некрасова, 2, 3, 8-16, 24а, 24б, 24в.

Холодное водоснабжение приостановлено до 12 часов на ул. Шиллера, 6-18, до 15 часов - на ул. Комсомольской, 53а, 57.