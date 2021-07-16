Калининградец пытался заживо сжечь гражданскую жену и ее детей

Житель города Светлый вечером заявился домой пьяным. Сожительница горожанин решила в воспитательных целях оставить его до утра на улице. Тем более, ночи сейчас теплые, риска замерзнуть нет. Обозленный горожанин, бормоча угрозы, отправился в сарай, взял канистру с бензином, облил из нее входную дверь и поджег.

От страшной смерти женщину, ее 19-летнюю дочь и 6-летнего сына спасли соседи, которые заметили дым, услышали треск горящего дерева, прибежали с огнетушителями и ликвидировали начинавшийся пожар. Перепуганная светловчанка сообщили о произошедшем в полицию, и 34-летнего поджигателя задержали.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - проинформировали в пресс-службе регионального УМВД России. – Ее санкции предусматривают для виновных наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.