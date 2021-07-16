Борцы из Калининграда выиграли три медали Спартакиады молодежи России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Чувашии прошел финальный этап спартакиады молодежи России по вольной борьбе. Было разыграно почти 80 медалей в 20 мужских и женских весовых категориях. Золото и две бронзы в активе калининградских спортсменов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Победителем стал недавний бронзовый призер первенства страны и чемпион престижного международного турнира в Якутии Даниил Харчилава. Он лидировал среди 10 оппонентов массой до 65 килограммов, победив сверстников из Бурятии, Кабардино-Балкарии, Москвы и Воронежа.

Два третьих места в активе Арсена Балаяна и Ричи Сичинавы, победивших в сватках за бронзовые медали среди сверстников весом до 75 и до 61 килограмма соответственно. Теперь наши спортсмены приступят к подготовке для выступления на ряде осенних стартов.