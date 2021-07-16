Коронавирус за сутки выявили в 15-ти городах Калининградской области

За сутки в Калининградской области было выявлено 227 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 160 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Озерский городской округ - 3,
Пионерский городской округ - 1,
Полесский городской округ - 4,
Гурьевский городской округ - 16,
Правдинский городской округ - 1,
Светловский городской округ - 5,
Зеленоградский городской округ - 9,
Светлогорский городской округ - 11,
Славский городской округ - 5,
Ладушкинский городской округ – 1,
Советский городской округ – 1,
Мамоновский городско округ – 1,
Неманский городской округ - 2,
Черняховский городской округ - 5.