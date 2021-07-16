Коронавирус за сутки выявили в 15-ти городах Калининградской области

За сутки в Калининградской области было выявлено 227 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 160 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Озерский городской округ - 3,

Пионерский городской округ - 1,

Полесский городской округ - 4,

Гурьевский городской округ - 16,

Правдинский городской округ - 1,

Светловский городской округ - 5,

Зеленоградский городской округ - 9,

Светлогорский городской округ - 11,

Славский городской округ - 5,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ – 1,

Мамоновский городско округ – 1,

Неманский городской округ - 2,

Черняховский городской округ - 5.