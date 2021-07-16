Житель Черняховска угнал чужую машину, чтобы выпить и искупаться

На улицу Мичурина житель Черняховска приехал, чтобы помочь приятелю с ремонтом. Свой Opel Omega припарковал во дворе, почему-то оставив открытым и с ключами в замке зажигания. Вопиющая беспечность!

Закономерно, что, вернувшись через некоторое время, автовладелец обнаружил, что его движимое имущество бесследно исчезло. И отправился просить помощи у полиции. Ориентировку на угнанное авто передали всем патрульным экипажам, к поискам подключились сотрудники Госавтоинспекции, и совместными усилиями обнаружили иномарку в переулке Зеленом. А вскоре установили, кем она была угнана.

-По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 42-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - По предварительной версии, мужчина совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Оказалось, угонщик проживает в том же доме, где и приятель потерпевшего. И когда, выйдя из подъезда, заметил открытый автомобиль, устоять перед искушением не смог. Сел за руль, завел двигатель и поехал купаться, по дороге заскочив в магазин за спиртным – в общем, провел время вполне приятно. И теперь может отправиться за решетку на срок до 5 лет. Именно такое наказание предусматривает часть 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», по признакам которой возбуждено уголовное дело.

Угнал - выпил - в тюрьму!