В Балтийске начали формировать парадный строй кораблей ко Дню ВМФ

В Калининградском морском канале началось формирование парадного строя кораблей Балтийского флота ко Дню ВМФ. Постановка на специально установленное рейдовое оборудование - так называемые «бочки» - осуществляется с использованием буксиров и плавкрана.

В линию будут построены сторожевик «Ярослав Мудрый», корвет «Стрегущий», судно связи «Василий Татищев», малый противолодочный корабль «Калмыкия», пограничный сторожевой корабль «Надежный», малый ракетный катер «Советск», базовый тральщик «Новочебоксарск». Кроме того, как сообщает отдел обеспечения Балтийского региона МО РФ, у причалов в Балтийске будут пришвартованы десантный катер «Денис Давыдов», спасательный многофункциональный катер «СМК-2172», малый ракетный корабль «Серпухов». Всего же в ходе праздника будет задействовано 50 боевых кораблей и судов обеспечения Балтфлота.