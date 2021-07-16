«Гастролер» из Калининграда обокрал квартиру в Черняховске

Неоднократно судимый 23-летний житель Калининграда решил, что здесь его уже слишком хорошо знают – прежде всего, полицейские, и предпринял гастроль в бывшую криминальную столицу области - Черняховск.

Бродя по ночным улицам городка, заметил открытое окно квартиры на первом этаже одного из домов. Тихонько влез туда и на цыпочках, чтобы не разбудить хозяев, принялся бродит по комнатам. В итоге добычей вора стали айфон, планшетник, сразу 3 кошелька (правда, денег там было немного), банковские карты, беспроводные наушники и панель от автомагнитолы.

Задержать преступника удалось в результате грамотно проведенных сотрудниками местного угрозыска оперативно-розыскных мероприятий. Гастролеру-домушнику грозит лишение свободы сроком до 6 лет.