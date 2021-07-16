В Калининграде разыскивается подозреваемый в краже

Всех знающих о местонахождении Искендерова просят обратиться в полицию. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Калининградская полиция разыскивает 22-летнего Искендерова Никиту Азеровича, который 5 июля, около 20:00, находясь в магазине на улице Островского, совершил кражу кошелька с деньгами в сумме 4 тысячи рублей.

Приметы разыскиваемого: на вид 18-20 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения Был одет в кофту темного цвета, темно-синие шорты. При себе имел рюкзак синего цвета.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Искендерова, просят обратиться в дежурную часть ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 55-45-02, 55-46-07, 102 (с мобильного). Конфиденциальность гарантируется!