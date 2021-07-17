В Калининграде природоохранная прокуратура через суд требует прекратить сброс нечистот в Преголю

Природоохранная прокуратура направила иск к городским властям с требованием прекратить сброс нечистот в Преголю в центре Калининграда. Фото: Музей Мирового океана.

В Центральном районном суде Калининграда рассматривается иск от природоохранной прокуратуры к муниципальному предприятию «Гидротехник» и администрации Калининграда о прекращении сброса сточных вод в Преголю. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Основанием для иска стали результаты выездного обследования Преголи около спорткомплекса «Юность».

- В рамках произведенного обследования реки Преголя в районе набережной у СК «Юность» установлено, что напротив гостиницы и на расстоянии около 50 метров ниже по течению расположен выпуск сточных вод, посредством которого в водный объект поступают загрязненные сточные воды, - сообщают в прокуратуре.

Кроме этого, проверка показала, что это выпуск сточных вод «передан органом местного самоуправления муниципальному предприятию «Гидротехник» по акту прима - передачи от 11.04.2019.».

- Право пользования водным объектом в установленном порядке не оформлено, сбрасываемые сточные воды очистке не подвергаются, - говорится в заявлении.

Главное требование иска, которое калининградским межрайонным природоохранным прокурором в июле 2021 года направлено в Центральный районный суд Калининграда, - прекратить сброс сточных вод в Преголю «путем его тампонирования или иного технологического решения, исключающего поступление неочищенных сточных вод водный объект».

Исковое заявление находится на рассмотрении.

Напомним, осенью 2020 года на одном из оперативных совещаний эту же ситуацию комментировал губернатора Антон Алиханов.

- У нас в сети постоянно гуляют фотографии того, как выливаются фекальные стоки рядом с Музеем Мирового океана… Там была старая переливная система немецкая, которая переливалась, когда шли дожди. Аварийные сбросы были, фекалка туда переливалась. После того как в советские годы построили все эти дома и сейчас продолжают что-то новое вводить, теперь это уже не просто дожди, а периодически происходит», - сказал Алиханов.

Тогда глава региона заверил, что в 2021 году «Водоканал» завершит реконструкцию канализационно-насосной станции.

- Это (сброс нечистот в центре города. – Ред.) прекратится, - подчеркнул тогда Алиханов.