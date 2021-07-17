В Калининграде мужчина попал под поезд

Осторожно, поезд!
Фото: Рамиль Галиев
В пятницу, 16 июля на остановочном пункте «Брусничная» пожилой калининградец попал под поезд.
По предварительным данным, мужчина неожиданно вышел на железнодорожные пути. Машинист подавал сигналы, применил экстренное торможение, но в таких ситуациях поезд остановить невозможно.
В первые минуты и часы после случившегося соцсети сообщали, что мужчина жив, с ним на месте работают врачи.
Позднее появилась информация, что калининградец от полученных травм скончался.
Полиция проводит проверку.