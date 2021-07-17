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Общество17 июля 2021 10:17

В Калининграде мужчина попал под поезд

По предварительным данным, калининградец неожиданно вышел на железнодорожные пути
Надежда РЖЕВСКАЯНадежда РЖЕВСКАЯ
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Осторожно, поезд!

Осторожно, поезд!

Фото: Рамиль Галиев

В пятницу, 16 июля на остановочном пункте «Брусничная» пожилой калининградец попал под поезд.

По предварительным данным, мужчина неожиданно вышел на железнодорожные пути. Машинист подавал сигналы, применил экстренное торможение, но в таких ситуациях поезд остановить невозможно.

В первые минуты и часы после случившегося соцсети сообщали, что мужчина жив, с ним на месте работают врачи.

Позднее появилась информация, что калининградец от полученных травм скончался.

Полиция проводит проверку.