В Калининграде мужчина попал под поезд

Осторожно, поезд! Фото: Рамиль Галиев

В пятницу, 16 июля на остановочном пункте «Брусничная» пожилой калининградец попал под поезд.

По предварительным данным, мужчина неожиданно вышел на железнодорожные пути. Машинист подавал сигналы, применил экстренное торможение, но в таких ситуациях поезд остановить невозможно.

В первые минуты и часы после случившегося соцсети сообщали, что мужчина жив, с ним на месте работают врачи.

Позднее появилась информация, что калининградец от полученных травм скончался.

Полиция проводит проверку.