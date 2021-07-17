Калининградский врач рассказала, в каких случаях перед ревакцинацией от COVID-19 нужно измерять антитела

Ревакцинация: быть или не быть... Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный врач Калининградской областной инфекционной больницы Ольга Краснова продолжает отвечать на вопросы подписчиков в Инстаграм. Один из вопросов, адресованных ей, – нужно ли измерять количество антител перед ревакцинацией от коронавирусной инфекции. - Если человек после законченного курса вакцинации хочет проверить уровень поствакцинального иммунного ответа, ему необходимо сдавать именно IgG к S-антигену, - ответила Ольга Краснова.

Также врач пояснила, что может стать отсрочкой ревакцинации. - Наличие положительного уровня антител к SARS-CoV-2 может являться определенной отсрочкой для вакцинации. В случае недостаточного уровня показана повторная вакцинация. При повторной вакцинации данные о иммунизации вновь будут внесены на портал госуслуг, - уточнила главный врач.