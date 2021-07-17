В Калининграде 15 пожарных спасли от огня торговый центр из сэндвич-панелей

В ночь с 16 на 17 июля в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на проспекте Победы в городе Калининграде.

- В здании торгового центра из сэндвич-панелей размерами 120х50 м, на втором этаже в торговом зале площадью 600 кв.м. произошло загорание бытовой техники на площади 50 кв.м., - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Калининградской области. - Второй этаж закопчен по всей площади.

В ведомстве заверили, что реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. На место происшествия выезжали пожарные расчеты 5-ти пожарно-спасательных частей в составе: 15 человек и 4 единицы техники.

К счастью, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.