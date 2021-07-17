Из-за жары часть объектов Музея Мирового океана решено закрыть

СРТ-129 временно принимает посетителей только на верхней палубе. Фото: Музей Мирового океана.

В связи с установившейся высокой температурой воздуха в режим работы объектов Музея Мирового в Калининграде океана внесены изменения. Об этом сообщается на странице музея в Инстаграме. - Работают только верхние палубы СРТ-129, каюты закрыты, - предупреждают посетителей в музее. - Выставка «Романтика моря» в выставочном центре «Пакгауз» закрыта. Просим учитывать эти изменения при планировании визита.

Добавим, СРТ-129 - единственное в стране музеефицированное рыболовное судно, на борту которого создана экспозиция, посвященная истории рыбопромыслового флота России. Обычно маршрут экскурсии проходит через открытую палубу, носовой отсек с жилой каютой, трюм, салон команды, каюту капитана, ходовую и штурманскую рубки, шлюпочную палубу.