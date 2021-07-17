В Калининградской области за сутки выявили 230 случаев COVID-19

Лабораторно ковид подтвердился еще у 230 калининградцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининградской области за последние сутки выявили 230 случаев COVID-19. Такие данные приводит портал «Стопкоронавирус РФ».

Число заболевших в регионе возросло до 39 927 человек. Выздоровели за сутки 167 ранее заразившихся (всего 37 737 жителей области справились с вирусом).

За последние сутки в России выявлено 25 116 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 709 (10,8%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 933 115 человек в 85 регионах.

Также в России за сутки зафиксирован 787 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 147 655 человек.