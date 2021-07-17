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Общество17 июля 2021 12:30

В Янтарном отдыхающие спасли двух человек, которые «хорошо плавают»

Участники спасательной операции просят учитывать сильное волнение моря
Надежда РЖЕВСКАЯНадежда РЖЕВСКАЯ
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Первые минуты после спасения... А море, правда, сегодня что-то сильно разволновалось.

Первые минуты после спасения... А море, правда, сегодня что-то сильно разволновалось.

Фото: СОЦСЕТИ

Калининградка Татьяна Черкасова сообщила на своей странице в Фейсбуке об участии в спасательной операции в море у поселка Янтарный.

- Мы вытащили с Андреем Осадчуком сегодня двоих, оба говорят, что хорошо плавают, - написала калининградка.

Призывая внимательно следить за тем, что происходит на воде, Татьяна Черкасова рассказал и о своем опыте.

- Не заходите в воду глубже колена при сильном волнении! – призывает она. - Это очень опасно! Следите за тем, что происходит в воде и около вас. Я орала и просила помощи, но меня не сразу услышали.