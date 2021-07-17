В Калининграде водитель, насмерть сбивший пешехода, во время задержания был пьян

Водитель говорит, что не увидел пешехода. Но хорошо видны следы дорожного преступления. Фото: УГИБДД Калининградской области

В пятницу, 16 июля на улице Емельянова 31-летний водитель «Рено Логан», двигаясь со стороны улицы Дзержинского, допустил наезд на 70-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

- После чего водитель оставил место ДТП (пешеходный переход около школы № 26. – Ред.), - подчеркнули в пресс-службе. - В результате наезда пешеход скончался в медицинском учреждении. В ходе розыскных мероприятий автомобиль и водитель были установлены.

- Мужчина был освидетельствован, по результатам которого было установлено состояние алкогольного опьянения, - рассказали в дорожной полиции.

На видео, предоставленном ГИБДД, водитель говорит, что не видел пешехода.

В отношении водителя составлен протокол по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ за невыполнение требований Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен. А также протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся.