54 пенсионера, 3 дошкольника: кто заразился коронавирусом в Калининграде

За последние сутки в Калининградской области 230 человек получили положительный тест на COVID-19.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 230 новых случаев коронавирусной инфекции (нарастающим итогом – 39 927 случая).
В структуре - 188 ОРВИ, 7 пневмоний, 35 случаев бессимптомного течения заболевания.
Такие данные приводит региональный оперативный штаб по контролю за распространением COVID-19.
Среди заболевших:
- 61 неработающий;
- 54 пенсионера;
- 34 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 24 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 11 работников промышленных предприятий;
- 11 работников транспортных предприятий, водителей;
- 6 работников предприятий пищевой промышленности;
- 4 работников образовательных учреждений;
- 4 школьника;
- 4 студента;
- 3 медицинских работника;
- 3 ребенка, посещающих детские сады;
- 2 сотрудника банков;
- 2 сотрудника предприятий в сфере бытовых услуг;
- 2 государственных служащих;
- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 1 сотрудник с/х предприятий;
- 1 сотрудник учреждений культуры и досуга;
- 1 работник предприятия в сфере телекоммуникационных услуг;
- 1 сотрудник гостиницы;