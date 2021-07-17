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Общество17 июля 2021 13:34

54 пенсионера, 3 дошкольника: кто заразился коронавирусом в Калининграде

В региональном оперштабе рассказали, в каких социальных группах коронавирусом за сутки заразилось наибольшее количество человек
Надежда РЖЕВСКАЯНадежда РЖЕВСКАЯ
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За последние сутки в Калининградской области 230 человек получили положительный тест на COVID-19.

За последние сутки в Калининградской области 230 человек получили положительный тест на COVID-19.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 230 новых случаев коронавирусной инфекции (нарастающим итогом – 39 927 случая).

В структуре - 188 ОРВИ, 7 пневмоний, 35 случаев бессимптомного течения заболевания.

Такие данные приводит региональный оперативный штаб по контролю за распространением COVID-19.

Среди заболевших:

- 61 неработающий;

- 54 пенсионера;

- 34 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 24 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 11 работников промышленных предприятий;

- 11 работников транспортных предприятий, водителей;

- 6 работников предприятий пищевой промышленности;

- 4 работников образовательных учреждений;

- 4 школьника;

- 4 студента;

- 3 медицинских работника;

- 3 ребенка, посещающих детские сады;

- 2 сотрудника банков;

- 2 сотрудника предприятий в сфере бытовых услуг;

- 2 государственных служащих;

- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 1 сотрудник с/х предприятий;

- 1 сотрудник учреждений культуры и досуга;

- 1 работник предприятия в сфере телекоммуникационных услуг;

- 1 сотрудник гостиницы;