В Калининграде открытие фестиваля «Балтийские дебюты» пройдет без красной дорожки

Такое коллективное и тесное приветствие гостей фестиваля "Балтийские дебюты" временно невозможно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Калининград в условиях пандемии готовится к приему гостей Международного кинофестиваля "Балтийские дебюты".

Событие традиционно состоится в Светлогорске, в театре эстрады «Янтарь-холл» с 24 по 29 июля.

Зрители увидят 10 фильмов и посетят концерты звезд. Мероприятия пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора.

- Заполняемостью зала не более 50%. Красная дорожка отменена, - сообщили в региональном министерстве по культуре и туризму.

В этом году в фестивале примут участие звезды театра, кино, шоу-бизнеса: Манижа, Михаил Швыдкой, Ефим Шифрин, Сергей Гармаш, коллектив «Ума Турман».