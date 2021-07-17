В Калининградской области еще три человека скончались в результате заражения коронавирусом

В Калининградской области количество летальных исходов выросло до 575 случаев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в регионе подтверждено еще три смертельных случая от коронавируса. Такие данные приводит региональный оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.

- Количество летальных исходов выросло до 575 случаев, - говорится в отчете штаба.

За последние сутки в регионе зафиксировано 230 новых случаев заражения. Всю неделю Калининград бьет рекорд прошлого года – в декабре 2020-го было зафиксирован максимум: 225 случаев заражения ковидом в сутки.

В большинстве случаев калининградцы переносят болезнь как ОРВИ.