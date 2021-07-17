На Балтийской косе впервые установлено четыре биотуалета

Впервые на Балтийской косе установили четыре биотуалета.
Фото: СОЦСЕТИ
Жители Балтийской косы в социальных сетях делятся радостью о повышении уровня комфорта отдыхающих.
- Впервые на Балтийской косе установлено четыре биотуалета, - сообщается в группе «Подслушано Балтийск» ВКонтакте.
И также даются пояснение, где именно искать кабину.
- Один туалет - около Западного форта, второй - на фронтовой дороге напротив бывшего ДК (ближе к морю) и еще два биотуалета около пирса, - поделились ориентирами новых объектов.
Единственное, что еще предстоит сделать, - решить вопрос с навигацией.
- Осталось под каждым кустиком повесить табличку: "Туалет рядом!", - написали косовцы.