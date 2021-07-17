Фестиваль «Голосящий КиВиН» в Светлогорске закончился победой команды из Перми

Сборная веселых и находчивых из Пермского края оказалась сегодня самой остроумной и голосящей. Фото: СОЦСЕТИ

Фестиваль работал 16 и 17 июля в «Янтарь холле». Именно сегодня, 17 июля прошли съемки состязания с участием жюри. А в состав жюри на этот раз вошли такие персоны - Алла Михеева, Александр Панайотов, Сергей Светлаков, Наталья Ищенко, Евгений Гришковец.

В конкурсной программе приняли участие 16 команд.

«Уже не дети», Светлый;

«Пал Палыч», Хабаровск;

«Юра», Москва;

«Северяне», Нягань;

«Такая история», Орел;

«G-Drive», Россия;

«Доктор Хаусс», Могилев;

«Город N», Челябинск;

«ИП Бондарев», Надым;

«Полуостров», Крым;

«Армянская сборная», Москва;

«Росы», Нижний Новгород;

Сборная Пермского края;

Михаил Дудиков», Ставрополь;

«Красный лис», Владивосток;

«Неудержимый Джо», Россия;

А главные награды распределились так:

- Большой КиВиН в Золотом вручен Сборной Пермского края;

- Большой КиВиН в Светлом — «Неудержимый Джо»;

- Большой КиВиН в Темном — «Северяне»;

- Малый КиВиН в Золотом — «Росы»;

- Малый КиВиН в Светлом — «Армянская сборная»;

- Малый КиВиН в Темном — «Красный Лис»;

- Кроме того, президентский КиВиН получила команда «Неудержимый Джо».

О сроках показа телевизионной версии фестиваля пока не сообщается.