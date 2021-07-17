Фестиваль «Голосящий КиВиН» в Светлогорске закончился победой команды из Перми

Сборная веселых и находчивых из Пермского края оказалась сегодня самой остроумной и голосящей.
Фото: СОЦСЕТИ
Фестиваль работал 16 и 17 июля в «Янтарь холле». Именно сегодня, 17 июля прошли съемки состязания с участием жюри. А в состав жюри на этот раз вошли такие персоны - Алла Михеева, Александр Панайотов, Сергей Светлаков, Наталья Ищенко, Евгений Гришковец.
В конкурсной программе приняли участие 16 команд.
«Уже не дети», Светлый;
«Пал Палыч», Хабаровск;
«Юра», Москва;
«Северяне», Нягань;
«Такая история», Орел;
«G-Drive», Россия;
«Доктор Хаусс», Могилев;
«Город N», Челябинск;
«ИП Бондарев», Надым;
«Полуостров», Крым;
«Армянская сборная», Москва;
«Росы», Нижний Новгород;
Сборная Пермского края;
Михаил Дудиков», Ставрополь;
«Красный лис», Владивосток;
«Неудержимый Джо», Россия;
А главные награды распределились так:
- Большой КиВиН в Золотом вручен Сборной Пермского края;
- Большой КиВиН в Светлом — «Неудержимый Джо»;
- Большой КиВиН в Темном — «Северяне»;
- Малый КиВиН в Золотом — «Росы»;
- Малый КиВиН в Светлом — «Армянская сборная»;
- Малый КиВиН в Темном — «Красный Лис»;
- Кроме того, президентский КиВиН получила команда «Неудержимый Джо».
О сроках показа телевизионной версии фестиваля пока не сообщается.