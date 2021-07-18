В Калининградской области за сутки выявлено 233 случая коронавируса

За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 233 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Это второй показатель суточного прироста с момента с момента начала пандемии, больше заболевших было только 15 июля - 237 человек.

В целом в России за последние сутки выявлено 25 018 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 826 (11,3%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 958 133 человека в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 764 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 148 419 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.