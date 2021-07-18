На Балтийском шоссе водитель "Фольксвагена" не справился с управлением и улетел в кювет

. Фото: УГИБДД Калининградской области

В субботу вечером ДТП произошло в Балтийском городском округе - водитель, не имеющий права управления, допустил съезд в кювет.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Калининградской области, 23-летний водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, управлял автомобилем "Фольксваген Гольф", двигался со стороны города Калининграда в направлении города Приморска.

- Он не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет справа по ходу движения автомобиля. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, - отметили в ГИБДД.