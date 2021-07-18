Полиция пресекла массовую драку фанатов "Зенита" и "Локомотива" в центре Калининграда

. Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

В субботу поздно вечером возле паба "Лондон" в центре Калининграда было жарко. Разгоряченные победой своей команды фанаты питерского "Зенита" едва не сошлись стенка на стенку с болельщиками своего соперника по Суперкубку России - московского "Локомотива". До массовой драки дело, к счастью, не дошло.

Как можно понять по видеороликам, опубликованным очевидцами в соцсетях, к месту потенциальной схватки не на жизнь, а на смерть подтянулись усиленные наряд полиции. Конфликт удалось погасить в зародыше, хотя криков, мата и метания пивных банок избежать не удалось.

Пользователи соцсетей из Калининграда посоветовали поскорее отправить агрессивных фанатов на пароме на родину - в Северную столицу.