Алиханов перепрыгнул забор, чтобы продемонстрировать неэффективность дорожных ограждений в Калининграде

. Фото: Instagram.com

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил за замену металлических заборов вдоль дорог живыми изгородями. Чтобы продемонстрировать неэффективность существующих ограждений Алиханов совершил эффектный прыжок через забор и написал у себя в Инстаграме:

"На фото запечатлен момент, когда я объясняю, что если у человека есть силы прыгать через забор, то наличие второго на противоположной стороне дороги не является препятствием, а лишь вызовом, и нужно вместо заборов высаживать живую изгородь из кустарника. Эмпирическим путем вывели новую аксиому, которую теперь нужно отразить в практике городского благоустройства".