Пенсионеры, безработные и труженики общепита: кто за сутки заболел коронавирусом в Калининграде

В региональном оперштабе сообщили подробности по заболевшим коронавирусом за последние сутки.

За последние сутки зарегистрировано 233 случая коронавирусной инфекции. В структуре 190 ОРВИ , 10 пневмония, 27 бессимптомных. Нарастающим итогом зарегистрировано 39 697 случаев.

Среди новых заболевших:

- 46 пенсионеров;

- 5 работников образовательных учреждений;

- 24 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 10 работников промышленных предприятий;

- 8 работников транспортных предприятий, водителей;

- 5 работников предприятий пищевой промышленности;

- 1 сотрудник банка;

- 2 сотрудника с/х предприятий;

- 2 сотрудника предприятий в сфере бытовых услуг;

- 1 государственный служащий;

- 1 сотрудник учреждений культуры и досуга;

- 1 вахтовик;

- 43 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 5 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 1 ребенок, посещающий детский сад;

- 3 школьника;

- 1 студент,

- 68 неработающих.