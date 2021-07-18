Пенсионеры, безработные и труженики общепита: кто за сутки заболел коронавирусом в Калининграде

В региональном оперштабе сообщили подробности по заболевшим коронавирусом за последние сутки.
За последние сутки зарегистрировано 233 случая коронавирусной инфекции. В структуре 190 ОРВИ , 10 пневмония, 27 бессимптомных. Нарастающим итогом зарегистрировано 39 697 случаев.
Среди новых заболевших:
- 46 пенсионеров;
- 5 работников образовательных учреждений;
- 24 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 10 работников промышленных предприятий;
- 8 работников транспортных предприятий, водителей;
- 5 работников предприятий пищевой промышленности;
- 1 сотрудник банка;
- 2 сотрудника с/х предприятий;
- 2 сотрудника предприятий в сфере бытовых услуг;
- 1 государственный служащий;
- 1 сотрудник учреждений культуры и досуга;
- 1 вахтовик;
- 43 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 5 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 1 ребенок, посещающий детский сад;
- 3 школьника;
- 1 студент,
- 68 неработающих.