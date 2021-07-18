При строительстве моста в Калининграде обнаружили стену древнего Кнайпхофа

Стена Кнайпхофа. Фото: Facebook

Рабочие, ведущие строительство моста, который должен соединить улицу Гюго и остров Канта (бывший Кнайпхоф), наткнулись на участок крепостной стены. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Предположительно, часть кладки из полевого камня является основанием стены Кнайпхофа - одного из городов, из которых позже был образован Кенигсберг.

Обращает на себя внимание тот факт, что работы, ведущиеся в историческом центре города, проводились без археологической разведки. Об этом сообщил известный калининградский археолог Владимир Кулаков.

Кнайпхоф был основан на острове между рукавами Прегеля в середине XIII века, немногим позже строительства замка Кенигсберг. Часть стены, которая была обнаружена накануне, датируется XIV веком.