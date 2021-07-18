Дым над полями: в Гурьевском районе загорелся комбайн «Джон Дир»

В субботу, 17 июля, в 19.03 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поле возле поселка Моргунова в Гурьевском городском округе. \

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, в комбайне «Джон Дир» горели механические узлы на площади 4 квадратных метров.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет в составе четырех человек и одной единицы техники, - добавили в МЧС.