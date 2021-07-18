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Происшествия18 июля 2021 22:34

На крупнейшем полигоне ТБО под Калининградом произошел пожар

Кирилл Алексеев
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Фото: Зеленый Фонд

В воскресенье случилось возгорание на крупнейшем в Калининградской области полигоне твердых бытовых отходов в районе поселка Круглово.

Как сообщили в экологической организации "Зеленый фонд" со ссылкой на очевидцев, на свалке был замечен открытый огонь, а неприятный запах распространился на сотни метров от места возгорания.

Добавим, что крупнейшую в области свалку обслуживает региональный оператор ГП КО "Единая система обращения с отходами".

-"Зеленый фонд" уже готовит запросы в Росприроднадзор и правительство Калининградской области, - добавили в экологической организации.