На крупнейшем полигоне ТБО под Калининградом произошел пожар

. Фото: Зеленый Фонд

В воскресенье случилось возгорание на крупнейшем в Калининградской области полигоне твердых бытовых отходов в районе поселка Круглово.

Как сообщили в экологической организации "Зеленый фонд" со ссылкой на очевидцев, на свалке был замечен открытый огонь, а неприятный запах распространился на сотни метров от места возгорания.

Добавим, что крупнейшую в области свалку обслуживает региональный оператор ГП КО "Единая система обращения с отходами".

-"Зеленый фонд" уже готовит запросы в Росприроднадзор и правительство Калининградской области, - добавили в экологической организации.