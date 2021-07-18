Появилось видео драки футбольных фанатов в центре Калининграда

. Фото: сообщество "Типичный Калининград"

В субботу вечером после матча за Суперкубок России возле паба "Лондон" в центре Калининграда произошли стычки фанатов. К счастью, массовой драки удалось избежать - полиция отреагировала оперативно.

- По сообщению о конфликте между гражданами возле одного из баров на проспекте Мира на место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые задержали 2 нарушителей общественного порядка и доставили их в дежурную часть. На задержанных были составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Тем временем, в соцсетях распространили видео, снятое на месте "боя". Первоначально сообщалось, что конфликт произошел между фанатами питерского "Зенита" и московского "Локомотива", однако очевидцы уточняют, что с питерцами дрались местные.