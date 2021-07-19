В Калининграде приглашаются волонтеры для поисков пропавшего в море человека

Поисково-спасательный отряд "Запад" обратился за помощью к калининградцам - требуются волонтер для поисков человека, который не вернулся после купания в Филинской бухте.

"Завтра, 19.07.2021, года срочно требуется помощь добровольцев для осмотра береговой линии, а также добровольцев с моторными лодками, оснащенных структурсканерами, на поиск пропавшего в море человека. Очень нужна моторная лодка и моторная лодка со структурсканером", - сообщается на странице отряда.

Время сбора: 10:00. Координаты: 54.946219, 20.039690. Телефоны для связи: 8(4012)520-444 (звонок бесплатный), 8(4012)508-038 (горячая линия).