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Происшествия19 июля 2021 9:18

Нигерийский студент погиб, спасая девушку в Зеленоградске

Трагедия произошла на городском пляже в районе колеса обозрения
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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В числе четырех человек, утонувших в море в субботу, 17 июля, оказался студент из Нигерии. Об этом сообщают в социальных сетях.

Вместе с супругой (иностранец недавно женился) и другом 24-летний Ричард отдыхал на пляже неподалеку от колеса обозрения. Вместе с еще двумя парнями нигериец бросился спасать тонувшую девушку, которая звала на помощь, первым доплыл до нее и помог выбраться из отбойного течения. По словам очевидцев, погиб он уже на обратном пути к берегу – на море было сильное волнение, и одна из волн накрыла Ричарда. Его тело выбросило на берег той же ночью.