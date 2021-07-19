Нигерийский студент погиб, спасая девушку в Зеленоградске

В числе четырех человек, утонувших в море в субботу, 17 июля, оказался студент из Нигерии. Об этом сообщают в социальных сетях.

Вместе с супругой (иностранец недавно женился) и другом 24-летний Ричард отдыхал на пляже неподалеку от колеса обозрения. Вместе с еще двумя парнями нигериец бросился спасать тонувшую девушку, которая звала на помощь, первым доплыл до нее и помог выбраться из отбойного течения. По словам очевидцев, погиб он уже на обратном пути к берегу – на море было сильное волнение, и одна из волн накрыла Ричарда. Его тело выбросило на берег той же ночью.