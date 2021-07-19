В Калининграде до 25 июля в мобильных пунктах продолжат прививать только вторым компонентом вакцины

. Фото: Александр Подгорчук

Областное правительство сообщило о вакцинации с 19 по 25 июля. Вакцинация вторым компонентом по живой очереди будет проводиться в следующих мобильных пунктах:

- торговом центре «Балтия-молл» (Приморское кольцо, 2) ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;

- на пл. Победы – 19-23 июля – с 10 до 20 часов; 24-25 июля – с 10 до 15 часов;

- на площадке перед ТЦ «Виктория» (ул. Гайдара, 120) – 19-23 июля – с 10 до 20 часов.

Расписание работы прививочного пункта на Южном вокзале необходимо уточнять непосредственно в этом кабинете.

.