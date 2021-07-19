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Происшествия19 июля 2021 12:46

На Центральном рынке Калининграда обокрали продавца

Женщина лишилась кошелька с 12 тысячами рублей
Кирилл Алексеев
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Накануне в полицию обратилась с заявлением индивидуальный предприниматель. Женщина заявила, что с ее торгового места на Центральном рынке неизвестный похитил кошелек с 12 тысячами рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшую и возможных очевидцев, изъяли записи с камер видеонаблюдения.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 42-летний местный житель, - отметили в пресс-службе.

Мужчину доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном. Со слов злоумышленника, он подгадал момент, когда потерпевшая отлучится с рабочего места, обыскал павильон и похитил портмоне. Деньги впоследствии потратил на собственные нужды.