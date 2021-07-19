Сергей Елисеев назначен первым вице-премьером регионального правительства

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Первым вице-премьером и руководителем аппарата правительства Калининградской области назначен Сергей Елисеев. Он приступил к своим новым обязанностям с 17 июля, сообщает пресс-служба правительства. До этого Елисеев занимал должность главного федерального инспектора по Калининградской области

В сфере ведения Сергея Елисеева – взаимодействие с аппаратом полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, территориальными структурами федеральных органов госвласти, силовиками, внутренняя и информационная политика правительства Калининградской области, работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Также он будет курировать агентство по обеспечению деятельности мировых судей, службу гостехнадзора, управление государственной службы и кадровой работы, всю аппаратную деятельность правительства.