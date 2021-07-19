В Калининграде за мошенничество будут судить директора строительной компании

В Калининграде будут судить генерального директора строительной компании ООО «РегионСтройТрест», которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина похитил деньги, которые были выделены в рамках муниципальных контрактов на реконструкцию Майского филиала дома культуры в Гусевском районе. Общий ущерб составил более 2 млн рублей.

В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемого был наложен арест. Уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.