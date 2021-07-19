Под Черняховском грузовой поезд сбил насмерть 71-летнюю женщину

. Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте

В Черняховском районе поезд сбил пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Трагедия произошла на перегоне Междуречье-Пушкарево. Машинист грузового поезда, следовавшего из Черняховска в Калининград, увидел женщину, сидящую вблизи железнодорожных путей. На звуковые сигналы повышенной громкости она не реагировала.

Машинист применил экстренное торможение, однако ему не удалось избежать непоправимых последствий. От полученных травм женщина скончалась. Ею оказалась 71-летняя жительница Черняховского района.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.