11 школьников, 66 пенсионеров: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Калининградской области за сутки было выявлено 232 новых случая коронавируса. В структуре заболевания 172 случая ОРВИ, 17 пневмоний и 43 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
— 66 пенсионеров;
— медицинский работник;
— 6 работников образовательных учреждений;
— 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
— 3 работника промышленных предприятий;
— 4 работника транспортных предприятий, водители;
— 2 работника предприятий пищевой промышленности;
— 3 сотрудника банков;
— сотрудник с/х предприятия;
— 3 сотрудника охранных предприятий;
— сотрудник гостиницы;
— 25 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
— 9 детей до 6 лет, не посещающих детсады;
— 3 ребёнка, посещающих детсад;
−11 школьников;
— 7 студентов (БФУ, БГА, КГТУ, КМРК);
— 72 неработающих.