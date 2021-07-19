11 школьников, 66 пенсионеров: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Калининградской области за сутки было выявлено 232 новых случая коронавируса. В структуре заболевания 172 случая ОРВИ, 17 пневмоний и 43 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

— 66 пенсионеров;

— медицинский работник;

— 6 работников образовательных учреждений;

— 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

— 3 работника промышленных предприятий;

— 4 работника транспортных предприятий, водители;

— 2 работника предприятий пищевой промышленности;

— 3 сотрудника банков;

— сотрудник с/х предприятия;

— 3 сотрудника охранных предприятий;

— сотрудник гостиницы;

— 25 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

— 9 детей до 6 лет, не посещающих детсады;

— 3 ребёнка, посещающих детсад;

−11 школьников;

— 7 студентов (БФУ, БГА, КГТУ, КМРК);

— 72 неработающих.