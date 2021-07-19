Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области было выявлено 232 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 14 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 179 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 2,

Балтийский городской округ - 2,

Полесский городской округ - 4,

Гвардейский городской округ - 7,

Гурьевский городской округ - 18,

Светловский городской округ - 1,

Гусевский городской округ – 2,

Зеленоградский городской округ - 2,

Светлогорский городской округ - 2,

Краснознаменский городской округ - 2,

Советский городской округ – 4,

Неманский городской округ - 2,

Черняховский городской округ – 4.