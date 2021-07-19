Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 232 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 14 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 179 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 2,
Балтийский городской округ - 2,
Полесский городской округ - 4,
Гвардейский городской округ - 7,
Гурьевский городской округ - 18,
Светловский городской округ - 1,
Гусевский городской округ – 2,
Зеленоградский городской округ - 2,
Светлогорский городской округ - 2,
Краснознаменский городской округ - 2,
Советский городской округ – 4,
Неманский городской округ - 2,
Черняховский городской округ – 4.