Экс-директора завода удобрений в Черняховске будут судить за мошенничество на 400 млн рублей

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В суд направлено уголовное дело в отношении экс-директора ООО «АРВИ НПК». Женщину обвиняют в мошенничестве при получении кредитов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, гендиректора черняховского завода по производству удобрений с апреля 2011 по декабрь 2015 года совместно с председателем правления иностранной организации предоставляла в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии организации для получения кредитов на развитие предприятия. Всего злоумышленница смогла получить более 400 млн рублей.

Кроме того, в июле 2016 года она предоставила в банк документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в результате чего с расчетного счета общества ей был выдан 1 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Калининграда для рассмотрения по существу. Председатель правления иностранной организации в настоящее время находится в розыске.