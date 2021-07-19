В Правдинске пьяный уголовник угнал машину и попал в ДТП

В Правдинском районе полицейские задержали угонщика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

36-летний ранее судимый местный житель заметил, что его односельчанка беспечно оставила ключи в замке зажигания, и угнал ее «Фольксваген». Сначала он просто катался по округе, а затем купил спиртное, которое стал пить прямо за рулем. Закончилось все столкновением с другой машиной на улице Кирова в поселке Железнодорожный.

За нетрезвое вождение без прав мужчина был привлечен к административной ответственности. Также возбуждено уголовное дело за угон, а это до пяти лет лишения свободы.