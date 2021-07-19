В Калининграде арестовали водителя, задавившего 70-летнего пенсионера

В Калининграде отправили в СИЗО водителя, скрывшегося с места наезда на 70-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло на улице Емельянова утром 16 июля. Водитель «Рено» сбил 70-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате наезда пенсионер получил травмы и позже скончался в больнице. Водитель с места происшествия скрылся.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники задержали 31-летнего водителя. Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

На него завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения». Максимальная санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.