На востоке Калининградской области начали разводить южноафриканских овец

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В Нестеровском районе на востоке Калининградской области открылась ферма по разведению племенных овец породы дорпер. Об этом на своей странице в Инстаграме сообщил губернатор Антон Алиханов.

"Благодаря программе кредитования бизнес-проектов на востоке региона на бывших неудобьях Нестеровского района появилась новая ферма по разведению племенных овец породы дорпер. Лучшие хозяйства страны уже покупают нестеровских животных на свои фермы", - сообщил глава области.

Дорпер - быстрорастущая мясная овца с короткой, легкой шерстью, которая выпадает поздней весной и летом. Он был разведен в Южной Африке. Дорпер хорошо адаптируется к различным климатическим и пастбищным условиям. Дорпер - легкая в уходе порода, требующая минимальных затрат труда. Они имеет толстую кожу, которая высоко ценится и защищает овец в суровых климатических условиях.