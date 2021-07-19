Ревнивец из Гусева ударом ноги сломал челюсть предполагаемому сопернику

Сначала 30-летний житель Гусева поссорился со своей гражданской женой. Потом, малость охолонув, решил помириться. Купил шоколадку и отправился в фирму, где трудилась подруга. Каково же было ему увидеть возлюбленную, которая мило болтала во дворе с каким-то незнакомцем!

Отшвырнув шоколадку и изрыгая страшные проклятия, ревнивец перемахнул через забор, подскочил к предполагаемому сопернику и провел мощный удар ногой ему в челюсть. Убежавшая от греха сожительница тем временем названивала в полицию…

- Пострадавший был госпитализирован с переломом челюсти в местную больницу, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. - Медики расценили полученную травму как средней тяжести вред здоровью.

И теперь драчуну светит тюремный срок – до 3 лет. Тут уже никакие карате с тхэквондо не помогут.