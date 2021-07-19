Только четырем барам в Калининграде разрешили работать ночью

В Калининграде первые четыре заведения общепита получили разрешение для работы в ночное время, как сообщает пресс-служба областного правительства, принимать посетителей с полуночи до шести утра сегодня могут только паб «Лондон», бары «Гарри Джонсон`с», «Рюмочная» и «Пиано-бар».

С прошлой недели в областном министерстве экономического развития, промышленности и торговли согласовывают готовность предприятий общепита к работе по ночам. Для этого предприниматели обязуются обслуживать только тех посетителей, которые могут подтвердить свою вакцинацию против ковида.

Напомним, для предприятий общественного питания в регионе сегодня действует введенное по решению оперативного штаба ограничение режима работы с 00:00 до 06:00 (за исключением обслуживания навынос и доставки заказов дистанционным способом).