Каток и беговые дорожки: Территорию стадиона «Балтика» благоустроят к 2024 году

. Фото: Правительство Калининградской области

Закончить все работы по реконструкции, строительству и благоустройству на территории стадиона планируют к 2024 году. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов. Он отметил, что жилой застройки и парковок на «Балтике» не будет.

- Ничего, кроме спортивных объектов, на стадионе быть не должно. За счет тех мест, где могли бы расположиться парковочные места, необходимо предусмотреть увеличение площадей под планируемые спортобъекты: каток, площадку для воркаута, дорожки, – сказал Антон Алиханов.

В ходе второго этапа реконструкции на стадионе проводится строительство шести теннисных кортов, обустраиваются беговые дорожки.

Напомним, стадион «Балтика» (исторически стадион имени Вальтера Симона) в 2015 году был признан объектом культурного наследия. В 2020 областное правительство утвердило для этой территории охранные зоны, которые запрещают капитальное строительство, за исключением объектов, которые направлены на сохранение и восстановление историко-градостроительной и природной среды. На территории стадиона не допускаются в числе прочего реконструкция и капремонт существующих строений, предполагающие увеличение их габаритов, установка рекламных конструкций, баннеров и самовольная вырубка и посадка деревьев.