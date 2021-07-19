Волейболистки калининградского «Локомотива» выиграли первенство Европы

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Первенство Европы по волейболу среди девушек не старше 16 лет, игры которого состоялись в Словакии и Венгрии, выиграли четыре волейболистки калининградского «Локомотива».

Среди команд 12 европейских государств лучшими стали воспитанницы российской школы волейбола – наши девушки одержали семь побед подряд.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в финале наша команда переиграла представительниц Италии (счет 3:1).

Отличились калининградки Вероника Еремеева, Александра Захарова, Алина Афиногенова и Марина Аслямова. Последняя стала еще и самым ценным игроком (MVP).

Волейбольный клуб «Локомотив-Калининградская область» образован в 2018 году, к настоящему моменту завоевал два серебра и золото чемпионатов России. При команде создана молодежная система, чьи воспитанники пользуются спортивной инфраструктурой в Зеленоградске и Калининграде.